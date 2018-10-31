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(Görüntülü) Hırsızlar boş lojmanları talan etti

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)- BURDUR'da 5 yıl önce depreme dayanıksız olduğu için boşaltılan lojmanlara giren hırsızlar, dairelerdeki 14 doğalgaz kombisiyle, muslukları çaldı

31 Ekim 2018 15:22

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)- BURDUR\'da 5 yıl önce depreme dayanıksız olduğu için boşaltılan lojmanlara giren hırsızlar, dairelerdeki 14 doğalgaz kombisiyle, muslukları çaldı. Burç Mahallesi Kışla Caddesi\'nde bulunan 3 katlı, 15 daireli Maliye Lojmanları, 2013 yılında depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle boşaltıldı. O günden bu yana kullanılmayan, mülkiyeti Milli Emlak Müdürlüğü\'nde bulunan lojmanlardaki dairelere kapılarını kırarak giren hırsızlar, doğalgaz kombilerini çaldı. Hırsızlar, söktükleri kombinin birisini ise koridorda bıraktı. Hırsızlar dairelerin tuvalet, banyo ve mutfaklarındaki musluklar ile elektrik panosundaki elektrik saati ve binanın doğalgaz saatini de çaldı. Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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