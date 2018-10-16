(Görüntülü) Hırsızın evini soyan hırsız, bazada saklanırken yakalandı

Ali AKSOYER/İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL\'da organize şekilde hırsızlık yapan 17 kişi polis tarafından yakalandı. Şüphelilerin yaşı küçük çocukları kullanarak evlerden 60 ayrı hırsızlık yaptıkları, şebeke elemanlarının toplam 2 milyon liralık vurgun yaptığı belirlendi.. Şüphelilerin Esenler\'de daha önce 80 kez yakalanan F.K. adlı hırsızın da evine girerek hırsızlık yaptıkları öğrenildi. Hırsızın, karakola giderek evine giren hırsızlardan şikayetçi olduğu öğrenildi. BAZADA BÖYLE BULUNDU Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından 2 ay önce başlatılan operasyonda hırsızlık yapan bir çeteye yönelik İzmir ve İstanbul\'da tespit edilen adreslere 12 Ekim 2018 tarihinde baskın yapıldı. Baskınlar sırasında liderliğini M.A.(25)\'nın yaptığı 17 kişi gözaltına alındı. Şebeke üyesi B.Ö., yatak bazasının içinde saklanırken bulundu. Şüphelilerle birlikte 2 adet çalıntı otomobil, 1 adet çalıntı motosiklet, kol saatleri ve ziynet eşyaları ele geçirildi. YAŞI KÜÇÜK ÇOCUKLARI KULLANIYORLARMIŞ Hırsızlık Büro Amirliğine getirilerek sorgulanan şüphelilerin organize şekilde hırsızlık yaptıkları tespit edildi. Eylemleri sırasında kiralık otomobiller kullanan çete üyelerinin eylemleri sırasında yaşı küçük çocukları kullandıkları öğrenildi. Şüphelilerin apartman kapılarını seyyar satıcı olduklarını söyleyerek açtırdıkları daha sonra kimsenin olmayan dairelere kapı kilitlerini kırarak girdikleri belirtildi. Bazı olaylarda ise şüphelilerin balkonlardan tırmanarak, dairelere giriş yaparak kapıları açtıkları belirlendi. 60 AYRI HIRSIZLIK YAPMIŞLAR Daha önceden bir çok kez yakalanan şüphelilerin aralarında ev ve işyeri hırsızlığı ile otomobil hırsızlığı suçlarının bulunduğu 60 ayrı suç işledikleri tespit edildi. Şüphelilerin yaklaşık 2 milyon liralık vurgun yaptığı ortaya çıktı. Bazı olayları güvenlik kameralarınca görüntülenen şüphelilerin bazıları eve girerken diğerlerinin gözcülük yaptığı görüldü. Bir olayda ise kapıyı açtıramayan hırsızın balkon demirlerini kullanarak yukarı çıkışı kamera görüntülerine yansıdı HIRSIZIN EVİNDEN HIRSIZLIK YAPMIŞLAR Polis soruşturması sırasında şüphelilerin Esenler\'de hırsızlık için girdikleri bir evin ise başka bir hırsıza ait olduğu tespit edildi. Daha önceden hırsızlık suçundan 80 kez yakalanan F.K.(24) nın evinde meydana gelen hırsızlık olayından sonra karakola gelerek şikayetçi olduğu ve hırsızların yakalanmasını istediği belirtildi. Mağdur F.K.\'nin polisteki geçmişinden dolayı, yalan söylediğini düşünen polis memurlarını güçlükle ikna ederek evinde meydana gelen hırsızlık olayıyla ilgili zabıt tutturduğu öğrenildi. DAHA ÖNCE 5 KİŞİ TUTUKLANDI Öte yandan aynı şebeke üyesi oldukları öğrenilen 5 şüphelinin ise ara operasyonlarla yakalanıp tutuklandığı belirtildi. Poliste işlemleri tamamlanan 11 şüpheli Asayiş Şube Müdürlüğünden, yaşı küçük olan 6 şüpheli ise Çocuk Şube Müdürlüğünden adliyeye gönderildi.