(Görüntülü) Hindiler top oynadı, mahalleli şaşkın bakışlarla izledi

Burak EMEK DİYARBAKIR,(DHA) DİYARBAKIR\'ın Çınar ilçesinde bulunan bir parkta iki hindinin topla oynaması görenleri şaşkına çevirdi. Çevredekilerin şaşkın bakışlar içerisinde izlediği hindiler, topu sürerek sağa sola gidip geldi. Çınar ilçesi Yeni Mahalle\'de bulunan bir parkta iki hindinin topla oynaması cep telefonu ile kaydedildi. Park içerisinde olan hindiler, önlerinde topu önce sağa sola sürdü daha sonra topun üzerine çıkıp adeta çalım attı. Çevredekiler bu anları fark ettikten sonra park etrafına topladı. İki hindi ise bir birine pas atarcasına topu sürdü.