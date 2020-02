(Görüntülü) Hidayet Türkoğlu Markalaşma konusunda yüzde 50'ye yakın bir artış var

NBA\'de geri verme alışkanlığı var

İnsanlar salon sporlarının farkını görmeye başladı

Projeyle gittiğinizde anlaşmalar sürdürülebilir oluyor

Sporu bir şekilde anlatmamız gerekiyor

Oynayabildiğiniz kadar oynayın

Olgucan KALKAN - Buse Nur ARSLANOĞLU İSTANBUL,(DHA)

Spor ve iş dünyasının önemli isimlerinin bir araya geldiği \'Brand Sport Summit\' panelinde \'Basketbolda Markalaşma\' oturumunda konuşan Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, Sporcu olarak siz bir platformdasınız ve size düşen taraf olan performansınızı da iyi yapıyorsunuz. Sonucunda talep artıyor ancak geniş çaplı düşünerek geniş kitlelere ulaşabilmek istiyorsunuz. Ben o dönem öncelikle reklamlarda karakterimi ve kendimi yansıtıyordum ve bunun da karşı tarafa iyi geçtiğini düşünüyorum dedi.

NBA\'DE GERİ VERME ALIŞKANLIĞI VAR

NBA kültüründen söz eden Türkoğlu, O dönemi ve şu anı karşılaştırdığınızda çok farklıydı. Ancak şu an baktığımızda, uzun soluklu olmasına dikkat ediyoruz. Bu da edindiğimiz tecrübeler sonucunda oldu. NBA\'i takip edenler varsa orada bir şekilde geri verme alışkanlığı vardır. Böylece insana faydalı oluyorsun. Özellikle bizleri hayal kahramanı olarak gördükleri için onların bir elini bile sıkmanız, onlar için unutulmaz bir an oluyor. NBA bir şirket olarak yönetiliyor ve bir dünya markası. Bu anlamda davranışları, iletişimi bambaşkadır NBA\'in ifadelerini kullandı.

İNSANLAR SALON SPORLARININ FARKINI GÖRMEYE BAŞLADI

Salon sporlarının farkının insanları çektiğini belirten TBF Başkanı Türkoğlu, Basketbol izlenmesi çok keyifli bir branş. Herkes bir şekilde kendisini basketbola doğru çekmeye başlıyor. Ve insanların salon sporlarının farkını görmesi ve ailelerin de salon sporlarına yönelmesiyle karşılığını alıyor oluyoruz şeklinde konuştu.

MARKALAŞMA KONUSUNDA YÜZDE 50\'YE YAKIN ARTIŞ VAR

Son iki dönem kıyaslandığında markalaşma konusunda yüzde 50\'ye yakın bir artış olduğuna değinen Türkoğlu, Son iki döneme baktığımızda markalaşma konusunda yüzde 50\'ye yakın bir artış var. Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte yaptığımız \'Haydi sahaya\' projemiz var. Onlardan maddi olarak hiçbir şey beklemediğimizi yineliyoruz. Ne kadar insana ulaşırsak, basketbolu o şekilde yaymış olacağız. Amacımız bunu her yere yayabilmek. Projeye başladığımızda da en mantıklısının okullar olduğunu düşündük. Biz tamamen olaya iki taraflı olarak bakıyoruz diye konuştu.

PROJEYLE GİTTİĞİNİZDE ANLAŞMALAR SÜRDÜRÜLEBİLİR OLUYOR

Sponsorlukları bir proje üzerinden yaptıklarında anlaşmaların sürdürülebilir olduğunu belirten Hidayet Türkoğlu, Bunu çalıştığımız ortaklarımız için de söyleyebiliriz. Biz sponsorlarımıza harcanan paranın fazlasını iletişime harcamaları gerektiğini söylüyoruz. Arayıp destek isteyebilirsiniz ancak bir projeyle gittiğinizde bu daha da sürdürülebilir oluyor. Milli Takım şampiyonaya gitmeden önce de 3 anlaşma yapmıştık örneğin. Çin\'de oynayacağız, gelin bu fırsatı hep birlikte değerlendirelim. Kadınlarımız da öyle. Federasyon olarak en büyük gururumuz onlar. Olimpiyatlara gitme hakkı kazandılar. Erkekler önümüzdeki yıl Çin\'de Dünya Şampiyonası\'na gidecekler. Bir markayla anlaştığınızda o sadece markanın iletişimi olmuyor. Basketbol için de yapıyorsunuz ifadelerini kullandı.

SPORU BİR ŞEKİLDE ANLATMAMIZ GEREKİYOR

Sporun ve basketbolun çok keyifli olduğunu söyleyen Türkoğlu, bunu anlatmaları gerektiğini belirtti. Türkoğlu, sözlerini şu şekilde sürdürdü

Sporu bir şekilde anlatmamız gerekiyor. Özellikle de basketbolu. Sahiden en keyifli sporlardan bir tanesidir. Kişisel anlamda da sizi tamamen farklı bir konuma getiriyor. Oradan gelen öz güven de dahil olmak üzere bu gibi ortamlarda size hep bir farklılık katıyor basketbol. Gerek sponsorlarımız olsun gerek de biz olalım, keyif alıyoruz projelerimizden. Sizin de söylediğiniz gibi bazen bir müzik, bir reklam filmi... Topluma ulaştığında ilgiyi çekmek çok daha kolay oluyor. Gerek 2000 olsun gerekse de 2010... Otele gittiğimizde omuzlardaydık. Ne kadar teşekkür etsek azdır. İnsanların daha sosyal ve öz güvenli olması için yapılan eğitimler var. Sporla da birleştirdiğinizde bambaşka oluyor.

OYNAYABİLDİĞİNİZ KADAR OYNAYIN

Son olarak sporculara seslenen Hidayet Türkoğlu, Bütün sporcu arkadaşlara söylüyorum, oynayabildiğiniz kadar oynayın. Keyfini çıkartın. Çünkü bu tarafa geçince işler sahiden sanıldığı kadar kolay değil diyerek sözlerini noktaladı.