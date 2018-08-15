(Görüntülü) Hidayet Türkoğlu: "İki galibiyetle yolu yarılamış olacağız" (2)

Ömer Onan: \"Ömer Faruk Yurtseven\'i Disiplin Kurulu\'na sevk ettik\" Ufuk Sarıca: \"Şu ana kadar hesaplarımız tuttu\" İbrahim ALİOĞLU - Doğanay YAVUZ / İSTANBUL,(DHA) - Çin\'de 2019 yılında düzenlenecek FIBA Dünya Kupası\'na katılma hakkını elde etmek için önümüzdeki ay Karadağ ve Slovenya ile hazırlık maçına çıkacak olan A Milli Erkek Basketbol Takımı, basın mensupları ile bir araya geldi. Ankara\'da 14 Eylül\'de Karadağ ve 17 Eylül\'de ise deplasmanda Slovenya ile oynayacağı Dünya Kupası eleme maçlarına hazırlanan A Milli Erkek Takımı Sinan Erdem Spor Salonu\'nda düzenlenen medya günü etkinliğine, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, TBF Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Beşok, TBF CEO\'su Ömer Onan, TBF Milli Takımlar Direktörü Haluk Yıldırım, A Milli Erkek Takım Menajeri Kerem Tunçeri, Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ufuk Sarıca ve Milli Takım oyuncuları katıldı. Medya gününde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Ay-Yıldızlı ekip, sonrasında 10 dakikası basına açık idman gerçekleştirdi. TÜRKOĞLU: \"İKİ GALİYETLE YOLU YARILAMIŞ OLACAĞIZ\" Sözlerine Milli Takımı yalnız bırakmayan basın mensuplarına teşekkür ederek başlayan TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, şunları söyledi: \"2019 Dünya Basketbol Şampiyonası\'na katılabilme yolunda ilk hedefimiz eleme grubumuzu alabileceğimiz en fazla galibiyetle birinci bitirmekti. Bunu başardık. Son iki maçımızı da Ankara\'daki seyircimizin önünde iyi oynadık. Çok güzel bir atmosfer vardı. İnşallah 14 Eylül\'de de Ankara seyircisi Milli Takımımızı yalnız bırakmayacaktır. İyi bir atmosferde iyi bir galibiyet almak istiyoruz. Önümüzdeki ilk iki maçın ne kadar önemli olduğunu herkes çok iyi biliyor. Bu iki maçı kazandığımız takdirde yolu yarılamış ve Kasım ile Şubat\'taki maçlarda biraz daha avantajlı duruma gelmiş olacağız. Ama bildiğiniz gibi sporda rehavete yer yok. Ben takımımızın bu bir ay içerisinde de iyi çalışacağına inanıyorum. 14 Eylül\'de Ankara\'daki ilk maça ve 17 Eylül\'de Slovenya\'daki ikinci karşılaşmaya hazır bir şekilde çıkacaklardır. Ayrıca buraya gelen tüm sporcu arkadaşlarıma teşekkür etmek istiyorum. Her çağrıldıklarında milli takımı yalnız bırakmadılar ve bu takımın bir parçası olmak istediler. Kulüplerimize de ayrıca teşekkür etmek isteriz. Bildiğiniz gibi özellikle geçen seneden itibaren bizim dışımızda bazı olaylar gelişti ama sağ olsunlar kulüplerimiz konu milli dava olduğu zaman çok duyarlı davrandılar ve bizim yanımızda oldular. İnşallah bu kamp sürecinde herhangi bir sakatlık yaşamayız ve oyuncularımız da kulüplerine sağlıklı bir şekilde dönebilirler.\" ONAN: \"ÖMER FARUK YURTSEVEN\'İ DİSİPLİN KURULU\'NA SEVK ETTİK\" Hedefin 2019 Dünya Şampiyonası\'na katılmak olduğunu ve bu yolda çok kritik iki maça çıkacaklarını hatırlatan TBF CEO\'su Ömer Onan, iki maçtan da galibiyet alacaklarına inandıklarını belirterek, kadroya davet edilmesine rağmen kampa katılmayan Ömer Faruk Yurtseven ile ilgili şu açıklamayı yaptı: \"Ersan İlyasova bize katılacağını bildirdi. Wilbekin de kadromuzda olacak. Furkan Korkmaz ve Cedi Osman her zaman geliyor. Ömer Faruk Yurtseven\'e de çağrımızı gönderdik ama bir geri dönüş olmadı. Tabii ki bu, yıllarca milli takıma hizmet vermiş oyuncular olarak bizi üzüyor. Yeni nesilde özveriyle milli takıma gelen Cedi, Furkan ve Ersan gibi isimler varken Ömer Faruk Yurtseven\'in şunu bilmesi lazım: Hepimiz bu ülkede büyüdük, bu ülkede yaşıyoruz. Birçok başka şeyi önemsediği kadar milli takımı da önemsemesi gerekiyor. Hidayet Başkan, Cedi Osman, Furkan Korkmaz gibi isimleri örnek almalı, başkalarını değil. Milli takım forması kutsal bir formadır. Daha yaşı çok genç. Biz hem onunla hem babasıyla konuştuk. Buraya gelip kampa katılmasını, arkadaşlarıyla birlikte olmasını, basının ve halkın karşısına çıkmasını istedik. Okuluyla ilgili sorun çözülmediği takdirde onu geri göndereceğimizi, kimseyi zorla tutmayacağımızı da belirttik. Biletini de gönderdik ama o gelmedi. Bu yüzden Disiplin Kurulu\'na sevk ettik. Savunması alınacak. Bir ceza alacaktır. Ama cezadan öte şunu görmesi lazım; İnsanlar ne kadar büyük oyuncu olurlarsa olsunlar, milli takımlarıyla birlikte büyürler. Bunun örneğini yıllarca Hidayet Türkoğlu\'nda gördük. Gasol Kardeşler ve Ginobili\'yi de sayabiliriz. Bu isimler bırakın ilk beşe ya da kadroya girmeyi hedeflemeyi, NBA\'e damga vurmuş oyuncular. Hepsi sonuna kadar ülkelerinin milli takımlarına geldiler, oynadılar. İnsanın ülkesinin formasını giymesinden daha güzel ne olabilir? Ben Ömer Faruk Yurtseven\'in yerinde olsam yarın ilk uçağa atlayıp gelir ve burada arkadaşlarımla birlikte olurum. Dediğim gibi, ceza kurulunda gerekli işlemler yapılır, savunması alınır. Süreç böyle ilerleyecek. Diğer oyuncularımızda ise herhangi sıkıntı yok.\" SARICA: \"ŞU ANA KADAR HESAPLARIMIZ TUTTU\" Şu ana kadar yaptıkları tüm hesapların tuttuğunu ve ikinci tur başlarken İspanya\'nın hemen ardında ikinci durumda olduklarını hatırlatan Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ufuk Sarıca ise şöyle konuştu: \"Tabii ki önümüzdeki iki maçın önemi çok büyük. Özellikle Karadağ diğer gruptan getirdiği galibiyet sayısı anlamında bize en yakın takım ve ilk maçımızı evimizde onlarla oynayacağız. Bu maçı mutlaka kazanmamız lazım. Slovenya ise Avrupa şampiyonu. Geniş kadroları var. O gün hangi kadroyla sahada olacaklarını bilemiyorum ama oradan çıkaracağımız bir galibiyet bize Çin yolunda büyük avantaj getirecektir. Çalışmalarımıza bu doğrultuda başladık. Şimdilik eksiğiz. Biliyorsunuz belli kurallar nedeniyle NBA oyuncularımız ayın 30\'undan sonra bizlere katılacak. Yaklaşık 13 günlük bir süremiz olacak. Kesinleşmiş üç hazırlık maçımız var. Belki dördüncüyü de yapabiliriz. Oyuncularımızın zaten geçmiş dönemdeki performansları, iyi niyetli çalışmaları ilerisi için bizi umutlandırıyor. Yine çok iyi niyetle başladılar. Ben İnşallah maça kadar hazır olacağımızı düşünüyorum. Bizim ilk günden kendimize koyduğumuz bir hedef vardı; Bu şampiyonaya gitmek. Çok çeşitli, değişken kadrolarla sahada olduk. Özellikle sezon içindeki maçlara kısıtlı kadrolarla çıktık. Mesela Ankara\'daki son kadro bizim için önemli bir kadroydu. 30\'unda toplayacağımız kadro belki Şubat ve Kasım\'da bizimle beraber olamayacak. O yüzden bu süreç bizim için çok önemli.\" MİLLİ TAKIM HAZIRLIKLARINI SÜRDÜRÜYOR 13 Ağustos\'ta İstanbul\'da kampa giren ve 19 Ağustos\'ta hazırlıklarının ikinci ayağı için Slovenya\'ya gidecek olan A Milli Erkek Basketbol Takımı, hazırlıklarına 30 Ağustos\'ta yine İstanbul\'da devam edecek. 7-8 Eylül tarihleri arasında Almanya\'da ev sahibi ülkenin yanı sıra Çekya ve İtalya\'nın da katılacağı özel bir turnuva oynayacak olan Türkiye, hazırlıklarını 10-13 Eylül\'de Ankara\'da düzenlenecek kampla tamamlayacak. 2019 FIBA Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri İkinci Tur I Grubu\'nda mücadele eden Ay-yıldızlılar, 14 Eylül\'de Karadağ ile Ankara Spor Salonu\'nda karşı karşıya gelecek. Bu maçın ardından Ljubljana\'ya hareket edecek olan Milliler, 17 Eylül\'de Slovenya ile karşılaşacak. A Milli Erkek Takımı, 2019 Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri İkinci Turu I Grubu\'nda Karadağ ve Slovenya\'nın yanı sıra İspanya, Letonya ve Ukrayna ile mücadele ediyor.