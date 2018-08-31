(Görüntülü) Hayvan dostu taksiciler

Nevra UÇKAÇ - Tekin GÜRBULAK İZMİR, (DHA) İZMİR\'de bir yıl önce bir aracın çarptığı sokak kedisini tedavi ettirip sahiplenen 6 taksi şoförü, Karşıyaka\'da birçok sokak hayvanının beslenme masraflarını da üstlendi. Hayvan dostu taksi duraklarından biri olduklarını belirten şoförlerden Aykut Ger, duraktaki hayvanlar sayesinde stres atıp, işlerine motive olduklarını söyledi. Belediyeler ile İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası arasında imzalanan \'Hayvan Dostu Taksi Durağı\' protokolüne öncülük eden duraklardan biri, Karşıyaka ilçesinde Girne Bulvarı üzerinde hizmet veren Park Taksi oldu. Yaklaşık 1 yıl önce caddede ezilme tehlikesi geçiren bir sokak kedisini sahiplenerek tedavi ettiren durak sakinleri, çok sayıda sokak hayvanına sıcak yuva oldu. Durakta çalışan 6 şoför olarak bir taraftan sokak hayvanlarının beslenme ve su ihtiyaçlarını karşıladıklarını, diğer taraftan da takside evcil hayvanlarıyla seyahat etmek isteyen hayvan dostlarına yardımcı olduklarını anlatan taksici Aykut Ger (38) özellikle trafik kazasında yaralanan, tedavisini yaptırdıkları kedi Hürrem\'in en yakın dostları olduğunu belirtti. Yaklaşık 1 yıl önce durağın yakınlarında duydukları fren ve bebek ağlamasını andıran bir sesle irkildiklerini söyleyen Ger, araç çarpan kedinin ezildiğini ve sol arka bacağının kanlar içinde kaldığını anlattı. Hemen bir puset bulup yaralı kediyi veterinere yetiştirdiklerini dile getiren Ger, Kırık nedeniyle sol arka bacağının kesilmesi gerektiğini öğrendik. Hürrem sürekli yarasını yalamaya çalışıyordu. Yara iki üç kez açıldı ve tekrar narkoz verilerek operasyon yapıldı. Bir süre yaralarının iyileşmesi için bir dükkanda kapalı alanda tuttuk. Yaraları kapanınca dışarı aldık. O günden beri durağımızın bahçesinde yaşıyor. Hürrem bize bakışlarıyla teşekkür ediyor. Bizi hayata bağladı. Aramızda bir insan gibi oldu, sürekli iletişim kuruyoruz onunla dedi. ŞOFÖRLERİN MOTİVASYON KAYNAĞI Tüm bakımlarını üstlendikleri birkaç sokak kedileri daha olduğunu anlatan Aykut Ger, yolculardan da çok olumlu tepkiler aldıklarını vurguladı. Birçok hayvanseverin özellikle bu durağı tercih ettiğini anlatan Ger, şöyle konuştu Hürrem dışında başka sokak hayvanlarına da bakıyoruz. İzmir Şoförler ve Otomobilciler Odası\'nın yürüttüğü proje kapsamında sokak hayvanlarına bakan öncü duraklardan biri olduk. Tüm mama ve bakım masraflarını karşılıyoruz. Sevgiyle yapıyor ve karşılık beklemiyoruz. Hürrem sayesinde durağımızın Karşıyaka\'daki popüleritesi arttı. Yolcular bize onu soruyor. Bazıları bizim durağı o var diye tercih ediyor. Yakın mesafelere gitme konusunda taksiciler arasında genelde sorun yaşanır. Ama bizim durağımızda böyle bir sorun hiç yaşanmıyor. Çünkü boş vaktimizde hepimiz onlarla oynuyor, stres atıyoruz. Bize motivasyon kaynağı oluyor.