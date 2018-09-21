(Görüntülü) Havai fişekli evlilik teklifiyle ormanı yakan genç, serbest

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA)- ANTALYA\'nın Kemer ilçesinde, evlilik teklifi yaptığı kız arkadaşını etkilemek için gerçekleştirdiği havai fişek gösterisi sırasında orman yangınına yol açtığı gerekçesiyle gözaltına alınan S.M. (29), adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kemer merkezindeki Çalış Tepesi\'nde dün saat 20.00 sıralarında havai fişek atıldığı ve bu nedenle ormanlık alandaki çalılıklarda yangın çıktığı ihbarı üzerine Orman İşletme Şefliği\'ne ait 2 arazöz ve Antalya Büyükşehir Belediyesi\'ne bağlı itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. İlçe Emniyet Müdürü Rasim Oymaağaç ve ekipler de bölgeye gitti. OTEL PERSONELİ İLK MÜDAHALEYİ YAPTI Bölgede bulunan bir otelin personeli, alevlere yangın söndürme tüpleriyle ilk müdahaleyi yaptı. Ardından itfaiye ve orman ekiplerinin de müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın tüpleriyle alevlere müdahale ederken bazı personel dumandan etkilendi. Otelin doktoru oksijen maskesi takıp, personelin sağlık durumlarını kontrol etti. HAVAİ FİŞEK ORMANA DÜŞTÜ Ekipler bölgeye gelirken, biri kadın 2 kişinin Çalış Tepesi’nden indiğini görenler polise haber verdi. Polis S.M.\'yi gözaltına aldı, kız arkadaşı S.K.\'yi (24) de ifadesi için polis merkezine götürdü. Bir otelde restoran şefi S.M.\'nin, Çalış Tepesi\'nde kız arkadaşına evlilik teklifi yaptığı sırada attığı havai fişeğin yön değiştirerek ormanlık alana düşmesinin ardından yangın başladığı belirlendi. S.K., polis merkezindeki ifadesinin ardından serbest bırakılırken, S.M. ise sağlık kontrolünden sonra ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü. S.M., polisteki işlemleri tamamlandıktan sonra bugün adliyeye sevk edildi. S.M., savcılık ifadesinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince, yurt dışına çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.