T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü) (havadan görüntülerle) SUUDİ GAZETECİ İÇİN BEKLEYİŞ SÜRÜYOR

(havadan görüntülerle) SUUDİ GAZETECİ İÇİN BEKLEYİŞ SÜRÜYOR Haber- Kamera: Cansel KİRAZ- Ersan SAN-Güven USTA, İSTANBUL DHA Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na girdikten sonra haber alınamayan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı için bekleyiş devam ediyor

07 Ekim 2018 20:21

(havadan görüntülerle) SUUDİ GAZETECİ İÇİN BEKLEYİŞ SÜRÜYOR Haber- Kamera: Cansel KİRAZ- Ersan SAN-Güven USTA, İSTANBUL DHA Suudi Arabistan Başkonsolosluğu\'na girdikten sonra haber alınamayan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı için bekleyiş devam ediyor. Suudi gazetecinin en son görüldüğü yer olan Beşiktaş\'taki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu önünde gazetecilerin bekleyişi sürüyor. Polis bariyerleri ile etrafı çevrili olan başkonsolosluk binasına bazı yetkililerin araçları ile giriş yaptığı görüldü. Konsolosluk DHA kamerası tarafından havadan görüntülendi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

SUUDİ GAZETECİBEKLEYİŞ SÜRÜYOR Haber Kamera Cansel KİRAZ Ersan SANGüven USTADHA Suudi Arabistan BaşkonsolosluğuSuudiCemal KaşıkçıBeşiktaş Suudi Arabistan BaşkonsolosluğuPolisKonsolosluk DHA
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24