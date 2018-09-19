T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü) Hatay - Zeytin Dalı Harekatı'nda 2 askeri şehit eden 9 terörist adliyeye sevk edildi (EK)

TUTUKLANDILAR 'Zeytin Dalı Harekatı'nda, Üsteğmen Oğuz Kaan Usta ile Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı'nı şehit eden, jandarma ve MİT'in Suriye'de ortakalaşa düzenlediği operasyonla yakalanıp Türkiye'ye getirilen ve adliyeye sevkedilen terör örgütü PKKYPG üyes

19 Eylül 2018 13:28

TUTUKLANDILAR
\'Zeytin Dalı Harekatı\'nda, Üsteğmen Oğuz Kaan Usta ile Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı\'nı şehit eden, jandarma ve MİT\'in Suriye\'de ortakalaşa düzenlediği operasyonla yakalanıp Türkiye\'ye getirilen ve adliyeye sevkedilen terör örgütü PKKYPG üyesi M.C., İ.M., A.M., İ.M., R.M., M.K., H.K., F.K. ve C.M. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
BAŞSAVCI ATAMAN\'DAN AÇIKLAMA
Hatay Cumhuriyet Başsavcsı Ahmet Ataman, 9 teröristin tutuklanmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Piyade Üst Teğmen Oğuz Kaan Usta ile Piyade Uzman Çavuş Muhmet Muratdağı\'nı şehit eden teröristlerin 14 Eylül günü Suriye\'nin Afrin bölgesi Raco Beldesi\'nde yakalanarak Hatay\'a getirildiğini belirten Ataman, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
Aynı gün Cumhuriyet Başsavcılığımızca gözaltına alınmışlardır. Şüphelilerin kollukça ve Cumhuriyet Başsavcılığımızca müdafi huzurunda ifadeleri alınmış, Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma kapsamında elde edilen deliller dikkate alınarak şüpheliler M.C., A.M., C.M., F.K., H.K., İ.M., M.M.K., İ.M. ve R.M. \'Silahlı Terör Örgütü Üyesi Olmak\', \'Kasten Öldürmek\' ve \'Devletin Birliğini ve Ülke Bütünlüğünü Bozmak\' suçlarından Hatay Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği\'ne tutuklanmaları talebi ile sevk edilmiş, Hatay 2\'inci Sulh Ceza Hakimliği\'nin 18 Eylül 2018 tarih ve 2018407 sorgu sayılı kararı ile şüphelilerin tutuklanmalarına karar verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

TUTUKLANDILAR Dalı HarekatıOğuz Kaan UstaUzmanMehmet MuratdağıMİT SuriyeTürkiyePKKYPGBAŞSAVCI ATAMAN AÇIKLAMA Hatay Cumhuriyet Başsavcsı Ahmet AtamanPiyadeTeğmen Oğuz Kaan UstaPiyade UzmanMuhmet MuratdağıEylül
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24