(Görüntülü) Hastası tarafından öldürülen doktor son yolculuğuna uğurlanıyor (1)
Yılmaz BEZGİN/İSTANBUL, (DHA) BAHÇELİEVLER'de hastası tarafından silahla vurularak öldürülen psikiyatri uzmanı Dr Fikret Hacıosman, son yolculuğuna uğurlanıyor
03 Ekim 2018 20:10
Yılmaz BEZGİN/İSTANBUL, (DHA) BAHÇELİEVLER\'de hastası tarafından silahla vurularak öldürülen psikiyatri uzmanı Dr Fikret Hacıosman, son yolculuğuna uğurlanıyor. Hacıosman\'ın cenazesi Bahçelievler Mehmet Ülker Camii\'ne getirildi.
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