(Görüntülü) Hastanedeki cep telefonu hırsızı, kameradan yakalandı

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)- SAKARYA Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi (SAÜEAH) bekleme salonundaki koltuklarda uyuyan hasta yakınlarının cep telefonlarını çalan hırsızı güvenlik kameraları ele verdi. Olay, Adapazarı şehir merkezindeki Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi(SAÜEAH) hasta bekleme salonunda yaşandı.Hastanenin bekleme salonunda bulunan koltuklarda yatıp uyuyan iki hasta yakını, polise giderek cep telefonunun çalındığı yönünde ihbarda bulundu. Sakarya Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı hırsızlık ekipleri, hastane kameralarını incelediklerinde cep telefonlarının A.E. (28) tarafından çalındığını tespit etti. Şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalanarak emniyette sorguya alındı. İşlemleri tamamlanan A.E. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.