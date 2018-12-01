(Görüntülü) Hastanede husumetli iki grup arasında silahlı kavga: 5 yaralı

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)- OSMANİYE\'de, özel bir hastanede çıkan silahlı kavgada, önceden husumetli oldukları iddia edilen iki gruptan biri kadın 5 kişi yaralandı.



Olay, akşam saatlerinde merkeze bağlı Raufbey Mahallesi Dr. Devlet Bahçeli Bulvarı\'ndaki özel hastanede meydana geldi. Daha önceden husumetli oldukları iddia edilen iki grup, hastanede karşılaşınca tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönmesi üzerine iki grup, birbirlerine hastane içinde tabancalarla ateş açtı.



Olayda, kurşunların isabet ettiği M.L., A.L., A.L. ile S.L. isimli kadın ve karşı gruptaki B.Ç., yaralandı. Yaralılar, hastanedeki sağlık görevlilerince tedaviye alındı. Olayın ardından bölgeye özel harekat timleri ve zırhlı polis ekipleri sevk edildi. Polisin çok yönlü olarak başlattığı soruşturma sürüyor.