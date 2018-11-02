(Görüntülü) Hastanede gerçeği aratmayan tatbikat

Nurettin DOĞAN / ALAŞEHİR (Manisa), (DHA)-MANİSA\'nın Alaşehir Devlet Hastanesi\'nde Hasta Acil Afet Planı (HAP) tatbikatı gerçeğini aratmadı. Senaryo gereği bir tren kazası sonrası hastanede görevli personelin yapacağı çalışmalar canlandırıldı. İl Sağlık Müdürlüğü Afetlerde Sağlık Hizmet Birimi\'nce planlanan ve Alaşehir Devlet Hastanesi\'nde yapılan tatbikat, gerçeğini aratmadı. Senaryoya göre Akkeçili Mevkisi\'nde bir tren kazası meydana geldi. Kazada 5 kişi öldü, 3 kişi ise ağır yaralandı. Bunun üzerine ekipler, teyakkuza geçti. Senaryodan haber olmayan vatandaşlar ise hastaneye getirilen yaralılara yardımcı olmaya çalıştı. Acil servis ekipleri kırmızı, sarı ve siyah kodlara göre yaralılara müdahalede bulundu. Tatbikatta rol alan 60 lise öğrencisi ise hasta yakınını oynadı. Alaşehir Devlet Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Orhan Kırmalı, \"Bu yılki tatbikatta, senaryo gereği bir tren kazasını canlandırdık. Amacımız yaralılara zamanında müdahale edilmesi. Eylem planlarının gözden geçirilmesi, yaşanabilecek aksaklıkların gözden geçirilmesi ve en kısa sürede, en hızlı ve doğru uygulamayı sağlayabilmek. Tatbikata katılan tüm ekibimize ve bizlere destek veren öğrencilerimize teşekkür ediyoruz\" dedi.