T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü) Hasanbeyli Belediye Başkanı Koca'ya siyahlı saldırı: 3 yaralı (2)

ÇATIŞMA ÇIKMIŞ Hasanbeyli Belediye Başkanı Alpaslan Koca ve yanındaki belediye çalışanı Burak Başaran ile hastane kafetaryasındayken oğlunun arkadaşı Murat Karakaya ve beraberindekiler arasında silahlı kavganın yaşandığı ortaya çıktı

14 Kasım 2018 13:00

ÇATIŞMA ÇIKMIŞ

Hasanbeyli Belediye Başkanı Alpaslan Koca ve yanındaki belediye çalışanı Burak Başaran ile hastane kafetaryasındayken oğlunun arkadaşı Murat Karakaya ve beraberindekiler arasında silahlı kavganın yaşandığı ortaya çıktı. İki grup arasında çıkan çatışmada Başkan Koca ve Karakaya\'nın dizlerinden, Başaran\'ın ise vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandığı öğrenildi. Başkan Koca ve Karakaya\'nın durumlarının iyi olduğunu belirten kaldırıldıkları hastanenin müdürü Ali Daşçı, Başaran\'ın durumunun ise ağır olduğunu söyledi. Osmaniye Devlet Hastanesi\'ne sevk edilen Başaran\'ın tedavisine burada devam edildiği bildirildi. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Belediye Başkanı Alpaslan KocaBurak BaşaranMurat KarakayaBaşkan KocaKarakayaBaşaranAli Daşçı BaşaranOsmaniye Devlet HastanesiPolisin
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24