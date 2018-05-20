(Görüntülü) Halk otobüsü bariyerlere çarptı: 4 yaralı

Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)- KÜTAHYA\'da özel halk otobüsü, alt geçitte bariyerlere çarptı, 2\'si çocuk 4 kişi yaralandı. Kaza akşam saatlerinde, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı Azerbaycan araç alt geçidinde meydana geldi. Burhan Ak yönetimindeki 43 H 0153 plakalı özel halk otobüsü, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu bariyerle çarptı. Kazada otobüste bulunan yolculardan 2\'si çocuk olan 4 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kaza yerine gelen polis ekipleri, bazı kadın ve yaşlı yolcuların eşyalarını taşıdı. Halk otobüsü şoförü Burhan Ak da ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.