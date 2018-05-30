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(Görüntülü) Halk otobüsü alev alev yandı

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE'de, şoförünün mola verdiği sırada alev alan özel halk otobüsü, yangında kullanılamaz hale geldi

30 Mayıs 2018 18:46

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE\'de, şoförünün mola verdiği sırada alev alan özel halk otobüsü, yangında kullanılamaz hale geldi. Düzce Üniversitesi ile kent merkezi arasında yolcu taşıyan Burhan Mat, yönetimindeki 81 ER 421 plakalı özel halk otobüsünü Orhangazi Mahallesi\'nde park edip, mola verdi. Bu sırada doğal gazlı özel halk otobüsü, motor kısmından alev aldı. Alevler kısa sürede yayılarak yolcu bulunmayan halk otobüsün sardı. Araçta patlamalar meydana gelirken, bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin uzun uğraşları sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Otobüsten geriye demir yığını kaldı. Mahalle sakinlerinden Hasan Akgün, aracın yandığını görünce çevredeki vatandaşları uzaklaştırdıklarını söyledi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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