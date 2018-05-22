(Görüntülü) Halfeti'de meyve yemekleri festivali düzenlendi

Ömer ŞULUL -ŞANLIURFA,(DHA) UNESCO\'nun \'Dünya Gastronomi Şehri\' unvanı için aday adayı olan Şanlıurfa\'nın Halfeti ilçesinde gerçekleştirilen \'Geleneksel 3. Meyve Yemekleri Festivali\'nde, yörede yetişen meyvelerle yapılan erik dolması, yenidünya kebabı, kirazlı içli köfte, erikli sote ve dut pilavı gibi lezzetler iftar yemeğinde davetlilere ikram edildi. Yöresel lezzetleriyle ünlü Şanlıurfa\'nın Halfeti ilçesinde, \'Geleneksel 3. Meyve Yemekleri Festivali\' yapıldı. Büyükşehir Belediyesi İncisu Sosyal Tesislerinde düzenlenen ve Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, Halfeti Kaymakamı ve İlçe Belediye Başkan Vekili Şeref Albayrak ile çok sayıda davetlinin katıldığı festivalde; Halfeti?ye özgü yöresel meyve yemeklerinden hazırlanan birbirinden lezzetli yemekler iftarda ikram edildi. Halfeti\'de bu yıl 3. kez düzenlenen Geleneksel Meyve Yemekleri Festivali\'nde yapılan birbirinden lezzetli yemekleri tüm dünyaya tanıtmayı amaçladıklarını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, festivale ilginin her geçen yıl arttığını söyledi. Ayva Güveci, Soğan ve Yeni Dünya Kebabı, Erik Tavası, Patlak Kavurması, Meyveli İçli Pilav, Fıstıklı Karagül Çikolatası ve Karagül Şerbetini anlatan Başkan Çiftçi, başta Şanlıurfa mutfağının ve Halfeti\'nin eşsiz lezzetlerini herkesin tatması için çağrıda bulundu. Halfeti\'nin Şanlıurfa için önemli bir turizm merkezi olduğunu belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Fırat, suyu ile etrafına hayat verdiği gibi Halfeti\'de tarihi ve turizmiyle birlikte Şanlıurfa\'ya yön veren, birçok medeniyetlere ev sahipliği yapmış çok güzel bir ilçemiz. Mevsim itibariyle ilçemizde meyvelerimiz olgunlaşmaya başladı. Biz de Büyükşehir olarak her yıl geleneksel olarak düzenlediğimiz meyve yemekleri festivalini bir kez daha düzenleyerek halkımızı bir iftar sofrasında daha bir araya getirdik