(Görüntülü) Hakkari'deki kayak merkezinde tatil yoğunluğu

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİLİLER, hafta sonlarını 2 bin 800 rakımlı Merga Bütan Yaylası\'ndaki kayak merkezinde geçiriyor. Okulların tatil olmasıyla birlikte yoğunluk yaşanan kayak merkezine gidenler kayak ve snowboard yaptı, kayak yapmayı bilmeyenler ise çocuklarıyla birlikte kızak üzerinde kaymanın keyfini yaşadı.



Hakkari\'ye 12 kilometre uzaklıkta bulunan, 2 bin 800 rakımlı Merga Bütan Kayak Merkezi, kar kalınlığının 2 metreye ulaşması ile kayakseverlerin akınına uğramaya başladı. Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) ile İl Özel İdaresi\'nce yürütülen 15 milyon liralık projeyle daha donanımlı hale getirilen kayak merkezinde, 1 kilometrelik pist uzunluğu 3 kilometreye çıkartılırken, 1100 metre olan telesiyej mesafesi ise 1180\'e çakırtıldı. İkili telesiyej sayısı ise 4\'e çıkarılarak uluslararası yarışmaların yapılabileceği düzeye getirildi.



Kar kalınlığı 2 metreye ulaşan kayak merkezi, Türkiye\'nin birçok ilinden gelen kayakseverlerin akınına uğruyor. Merkeze gelenler kayak ve snowboard yaparken, kayak yapmayı bilmeyenler ise çocuklarıyla birlikte kızak üzerinde kaymanın keyfini yaşıyor. Terörle mücadelede aktif rol oynayan özel harekat polisleri de hafta sonlarını kayak merkezinde kayak yaparak geçirdi.



\'KAYAK MERKEZI CIVIL CIVIL\'



Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Reşit Güldal, Hakkari\'deki kayak merkezinin hafta sonları cıvıl cıvıl olduğunu söyledi. Güldal, \"Bu yıl buradaki kar kalınlığı yer yer 3 metreye ulaşmış durumda. Türkiye\'nin en uzun sezonu Hakkari\'deki kayak merkezinde oluyor.Buradaki kayak sezonu Kasım\'da başlayıp Mayıs ayına kadar sürüyor. Vatandaşlarımız, aileleri ile birlikte gelip burada eğlenip stres atıyor. Çevre illerimiz ve ilçelerimizden gelen vatandaşlarımız da var. Hatta Iraktan bile gelen misafirlerimiz var. Bugün itibari ile 2 bin 3 bin insana hizmet ediyoruz. Diğer hizmetleri de açtığımızda 5 bin kişiye hizmet vereceğiz\" dedi.



Kayak yapmaya gelen Beritan Ağacanoğlu ise Hakkari\'nin tek eğlence kaynağının kayak merkezi olduğunu söyledi.

