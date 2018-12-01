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(Görüntülü) Hakkari'de kar yağışı

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ'de etkili olan yağmur yerini kar yağışına bıraktı

01 Aralık 2018 19:46

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ\'de etkili olan yağmur yerini kar yağışına bıraktı. Kar kalınlığı kentte merkezinde 5, yüksek kesimlerde ise 20 santimetreyi buldu.


 

Hakkari ve ilçelerinde etkili olan yağmur, sabah saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Yağan kar ile birlikte kent merkezi beyaza bürünürken, kar kalınlığı merkezde 5, yüksek kesimlerde ise 20 santimetreye ulaştı. Kar yağışının devam ettiği kentte, Hakkari Belediyesi ve il Özel İdaresi\'ne ait iş makineleri kar temizleme çalışması başlattı. 

 

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