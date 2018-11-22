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Spor

(Görüntülü) Hakemler halı sahada ter attı

Süper Lig'in 13

22 Kasım 2018 19:49

Süper Lig\'in 13. haftası öncesinde çekişmeli bir maç oynadılar, stres attılar Mete Kalkavan penaltı kaçırdı Serhan Türk, İstanbul (DHA) Futbol hakemleri halı sahada stres attı. Süper Lig\'in 13. haftası öncesinde çekişmeli bir maç oynayarak ter atan futbol hakemleri penaltıya giden maçta büyük efor sarfettiler. Aralarında Mete Kalkavan, Süleyman Abay ve bir çok hakemin daha bulunduğu ve dün akşam oynanan halı saha maçında keyifli anlar yaşanırken, maçtan sonra ise \"Güzel ve temiz maç oldu\" yorumu yaptılar. Hakemler bugün ise 13. haftanın atamalarını bekleyeceklerini ve bugünden itibaren görev alacakları maçlara konsantre olacaklarını söylediler.

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