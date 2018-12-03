(Görüntülü) Hakan Keleş: "Lige heyecan getirdik"

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA) - DEMİR Grup Sivasspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, Medipol Başakşehir maçında iyi mücadele ettiklerini belirterek, \'\'Lideri yenerek lige heyecan getirdik\'\' dedi. Deplasmanda lider Medipol Başakşehir\'i 1-0 yenerek haftaya moralli başlayan Demir Grup Sivasspor, 15\'inci haftada kendi sahasında oynayacağı Göztepe maçının hazırlıklarına başladı. Kulüp tesislerinde teknik direktör Hakan Keleş yönetiminde gerçekleştirilen idman koşuyla başladı. Isınma hareketlerinin ardından futbolcular, kondisyon ve dar alanda top kapma çalışması yaptı. Antrenman şut çalışmasıyla sona erdi. Sakatlığı bulunan Ziya Erdal, Muhammet Demir ve Mert Hakan Yandaş ile izinli futbolcular Gabriel Torje, Delvin N\'Dinga ve Aydın Karabulut çalışmaya katılmadı. İdman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan teknik direktör Hakan Keleş galibiyet ile ayrıldıkları Medipol Başakşehir maçını değerlendirdi. Başakşehir\'in ligi forse eden bir takım olduğunu söyleyen Keleş, \'\'Lideri mağlup ederek lige heyecan getirdik. Sonuçta bu maçları oynamak kolay değil. Çok büyük emek harcamamız gerekiyor, biz de emeği harcadık. Gerekli şeyleri yaptık, oyun disiplinine sadık kaldık, motivasyonumuzu artırdık\" dedi. Demir Grup Sivasspor\'un ligin 15\'inci haftasında Göztepe ve ardından MKE Ankaragücü ile evinde oynayacağını belirten Keleş, \"Beşiktaş ve Medipol Başakşehir maçlarının kat kat değerini anlamak için bu maçları kayıpsız atlatmak zorundayız. İnşallah içeride kazanamama sıkıntısını bu haftaki çalışmalarımızla gidereceğiz. Tabii ki seyirci desteğine de çok ihtiyacımız var. Taraftarımız yanımızda olursa inşallah hak ettiğimiz 3 puanı alacağız\" diye konuştu.