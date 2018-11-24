(Görüntülü) Hakan Çavuşoğlu'nun kayınpederi son yolculuğuna uğurlandı

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu\'nun dün vefat eden kayınpederi Sezai Canlı (88), bugün son yolculuğuna uğurlandı.



Çanakkale\'nin Biga ilçesi Çınardere köyündeki evinde bir süredir tedavi gören Sezai Canlı, dün hayatını kaybetti. Sezai Canlı için bugün Çınardere köyü camiinde ikindi namazına müteakip cenaze töreni düzenlendi. Törene, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Bursa Valisi Yakup Canbolat, AK Parti Çanakkale İl Başkanı Gültekin Yıldız ile protokol üyeleri ve Canlı ailesinin yakınları katıldı. TBMM İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu evin önünde kurulan taziye çadırı ile camide cenaze töreni öncesinde taziyeleri kabul etti. Bir dizi ziyaret için kentte bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan da köye gelerek Hakan Çavuşoğlu, eşi Fatma Çavuşoğlu ile ailesine taziyelerini iletti. Bakan Turhan, daha sonra buradan ayrıldı.



Sezai Canlı\'nın cenazesi, Çınardere Camii\'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.