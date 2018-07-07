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Spor

(Görüntülü) Hakan Çalhanoğlu'ndan tatil klibi

İSTANBUL,(DHA) Milan'ın formasını giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, Bodrum'da yaptığı tatil görüntülerinden derlediği bir video klibini sosyal medyadan paylaştı

07 Temmuz 2018 14:00

İSTANBUL,(DHA)
Milan\'ın formasını giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, Bodrum\'da yaptığı tatil görüntülerinden derlediği bir video klibini sosyal medyadan paylaştı.
Profesyonel bir çalışma ile hazırlandığı tahmin edilen video klipte Hakan Çalhanoğlu, futbolcu kardeşi Muhammet Çalhanoğlu ve arkadaşları ile çılgınca eğlendiği görülüyor. Düğününde harmandalı oynaması ile dikkat çeken Hakan Çalhanoğlu, Bodrum\'da havuz başında da harmandalı oynağı klipte yer alıyor. Türk bayrağı ve çayının da özel olarak işlendiği tatil videosunda Çalhanoğlu\'nun ara ara futbol topu ile de şov yapmayı ihmal etmediği görülüyor.

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