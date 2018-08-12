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(Görüntülü) Hafta sonu gezisi kazayla bitti: 5 yaralı

Mustafa KANLI/ GAZİANTEP,(DHA)- GAZİANTEP'te hafta sonu gezmek için Nurdağı ilçesine gidenlerin bulunduğu otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı

12 Ağustos 2018 22:27

Mustafa KANLI/ GAZİANTEP,(DHA)- GAZİANTEP\'te hafta sonu gezmek için Nurdağı ilçesine gidenlerin bulunduğu otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Gaziantep- Nurdağı karayolunun 25\'inci kilometresinde meydana geldi. Nurdağı\'na geziye gidenlerin bulunduğu Şaban İpek yönetimindeki 35 KHC 66 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü Şaban İpek ile otomobildeki Hülya İpek, Rukiye İpek, Hatice Bilgin ve Ahmet Bilgin yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla kentteki hastanelere götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan 2\'sinin hayati tehlikelerinin bulunduğu belirtildi.

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