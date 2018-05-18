(Görüntülü) Hafriyat kamyonu dehşeti kamerada: 1 ölü

Haber-Kamera: İstanbul DHA Arnavutköy\'de yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişi hafriyat kamyonunun çarpması sonucu öldü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza dün akşam saatlerinde Boğazköy Mahallesi\'nde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Ali Önlem (56)\'e hafriyat kamyonu çarptı. Önlem\'in üzerinden geçen kamyon bir süre yoluna devam ettikten sonra vatandaşlar tarafından durduruldu. Olayı gören çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalede Önlem\'in hayatını kaybettiği belirlendi. Ali Önlem\'in cenazesi yapılan incelemenin ardından Arnavutköy Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Kamyon sürücüsü gözaltına alındı.