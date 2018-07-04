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(Görüntülü) Hadımköy'de fabrika yangını (6) (Aktüel Görüntü)

Alper KORKMAZ - Ersan SAN-Özgür Deniz KAYA-Yılmaz BEZGİN/İSTANBUL, ( DHA) HADIMKÖY'de bulunan bir fabrikada çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti

04 Temmuz 2018 14:58

Alper KORKMAZ - Ersan SAN-Özgür Deniz KAYA-Yılmaz BEZGİN/İSTANBUL, ( DHA) HADIMKÖY\'de bulunan bir fabrikada çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti. 

Yangın saat 10.15 sıralarında Hadimköy Atatürk Sanayi Sitesi’nde 3 katlı bir tekstil fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Olay yerine Hadımköy, Arnavutköy, Çatalca, Beylikdüzü, Avcılar, Mimarsinan, Bakırköy, Başakşehir, Şişli, Gazi ve Kocasinan itfaiye ekipleri sevk edildi. Orman Bölge Müdürlüğü\'nden bir yangın söndürme helikopteri de çalışmalara havadan destek verdi. Yangından etkilenen bazı çalışanlar hastaneye kaldırıldı. Yangın yaklaşık 1 saat süren çalışmaların ardından kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor. 

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