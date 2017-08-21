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(Görüntülü Haber)Zonguldak'ta düğünde takı paylaşımı kavgası: 17 yaralı

Gürkay GÜNDOĞAN-Cüneyt ÖZFİDAN/GÖKÇEBEY(Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK'ın Gökçebey İlçesi'nde bir düğünde takı töreni ardından gelinin annesi ile damadın yakınları arasında takı paylaşımı nedeniyle çıkan kavgada, 17 kişi yaralandı

21 Ağustos 2017 11:26

Gürkay GÜNDOĞAN-Cüneyt ÖZFİDAN/GÖKÇEBEY(Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK\'ın Gökçebey İlçesi\'nde bir düğünde takı töreni ardından gelinin annesi ile damadın yakınları arasında takı paylaşımı nedeniyle çıkan kavgada, 17 kişi yaralandı. Olay, saat 22.00 sıralarında ilçe merkezindeki çay bahçesinde meydana geldi. Merve Ç. ile Murat A.\'nın aileleri düğün öncesi Karabük\'ün Yenice İlçesi\'ndeki kız alma törenindebilinmeyen bir nedenle tartıştı. Tartışma ardından kız tarafı düğünü iptal etmek istedi. Murat A. ve ailesi ise Meryem Ç.\'nin de isteğiyle düğünü iptal etmedi. Çift, konvoy ile düğünün yapılacağı Zonguldak\'ın Gökçebey İlçesi\'ndeki çay bahçesine geldi. Düğünde takıların takıldığı bölüme geçildi. Meryem Ç.\'nin annesi Ayşe Ç. ile damadın yakınları arasında takıların paylaşımı ve kimde kalacağı konusunda tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda gelin ile damadın yakınları birbirine girdi. Kavgada gelinin annesi Ayşe Ç. ve damat tarafından yaralananlar Gökçebey Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Hastane bahçesinde bekleyen iki grup tekrar birbirine girdi. Polis, havaya ateş açarak öfkeli kalabalığı dağıtmaya çalıştı. Aralarında gelinin babası Mustafa Ç., teyzesi Hatice Ç.\'nin de olduğu 17 kişi çeşitli yerlerinden yaralanarak hastaneye kaldırıldı. İlk müdahaleleri yapılan yaralılardan Mustafa Ç., Simge Y., Sefa E., Mustafa E., İsmail E., Hatice Ç., Yeşim Ç., Safiye Y., ambulansla Zonguldak\'taki çeşitli hastanelere sevk edildi. Diğer yaralılar ise tedavilerinin ardından taburcu edildi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Ayrıca yaralılara müdahale eden 112 Acil Servis Ambulansında görevli acil tıp teknisyeni B.T. de dövüldü. Polis kavgaya karışan çok sayıda kişiyi gözaltına alarak karakola götürdü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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