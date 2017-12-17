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(Görüntülü Haber)Zonguldak İtfaiyeden yüzük çıkarma operasyonu

Haber-Kamera Sinan KABATEPEEREĞLİ(Zonguldak),(DHA)İtfaiyeden yüzük çıkarma operasyonu ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, 25 yaşındaki Kübra Akman'ın parmağına sıkışan yüzük acil serviste itfaiye tarafından çıkarıldı

17 Aralık 2017 18:29

Haber-Kamera Sinan KABATEPEEREĞLİ(Zonguldak),(DHA)İtfaiyeden yüzük çıkarma operasyonu ZONGULDAK\'ın Ereğli ilçesinde, 25 yaşındaki Kübra Akman\'ın parmağına sıkışan yüzük acil serviste itfaiye tarafından çıkarıldı. Kübra Akman, sağ el yüzük parmağındaki gümüş yüzüğü çıkaramayınca Ereğli Devlet Hastanesi\'ne gitti. Sağlık görevlileri yüzüğü çıkaramayınca itfaiyeden yardım istendi. Hastaneye gelen itfaiye ekibi, kısa sürede yüzüğü keserek çıkardı. Akman, itfaiye ekiplerine teşekkür etti. Akman, sağlık görevlilerinin kontrolünün ardından hastaneden taburcu edildi.

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