(Görüntülü Haber)Zonguldak İtfaiyeden yüzük çıkarma operasyonu

Haber-Kamera Sinan KABATEPEEREĞLİ(Zonguldak),(DHA)İtfaiyeden yüzük çıkarma operasyonu
ZONGULDAK\'ın Ereğli ilçesinde, 25 yaşındaki Kübra Akman\'ın parmağına sıkışan yüzük acil serviste itfaiye tarafından çıkarıldı.
Kübra Akman, sağ el yüzük parmağındaki gümüş yüzüğü çıkaramayınca Ereğli Devlet Hastanesi\'ne gitti. Sağlık görevlileri yüzüğü çıkaramayınca itfaiyeden yardım istendi. Hastaneye gelen itfaiye ekibi, kısa sürede yüzüğü keserek çıkardı. Akman, itfaiye ekiplerine teşekkür etti. Akman, sağlık görevlilerinin kontrolünün ardından hastaneden taburcu edildi.