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(Görüntülü Haber) Zeytin Dalı Harekâtı'nda sağlık görevlilerine takviye

    Taylan YILDIRIM- Burak EMEK/HATAY, (DHA)- TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin yürüttüğü 'Zeytin Dalı Harekâtı'nda görev yapan sağlık görevlilerine takviye yapıldı

14 Şubat 2018 15:23

 

 

Taylan YILDIRIM- Burak EMEK/HATAY, (DHA)- TÜRK Silahlı Kuvvetleri\'nin yürüttüğü \'Zeytin Dalı Harekâtı\'nda görev yapan sağlık görevlilerine takviye yapıldı.

Sağlık Bakanlığı, Kilis ve Hatay\'daki hastanelere özellikle cerrahi alanında uzman doktor görevlendirmeleri yaptı, bölgedeki hastanelerin ihtiyaçları harekâta özel yeniden düzenlenip karşılandı. Ayrıca, Kilis ve Hatay\'da sınırın sıfır noktasında toplam 14 noktada, 46 ambulans ekibi, 12 Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) timi ve 218 sağlık çalışanı nöbetleşe görev yapıyor.

51 UZMAN DOKTOR GÖREVLENDİRİLDİ

Zeytin Dalı Harekâtı için Genelkurmay Başkanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı\'na bağlı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü ortak çalışma yaptı. Bu çalışmalarda, Kilis, Kırıkhan ve Hatay devlet hastaneleri, olası Türk askeri ve Özgür Suriye Ordusu yaralıları için yeniden düzenlendi. Ekipman eksikliğinin giderildiği hastanelere, genel cerrahi, ortopedi, beyin cerrahı, göğüs cerrahı ve anestezi uzmanı doktorlar görevlendirildi. Bunun yanı sıra destek için Gaziantep, Adana ve Mersin illerindeki hastaneler de yine planlamalara dahil edildi. Sağlık Bakanlığı bünyesinde de Kilis ve Hatay\'da, 51 uzman ve öğretim üyesi görevlendirildi.

SINIRIN SIFIR NOKTASINDA DA GÖREVLENDİRME OLDU

Devlet hastanelerindeki görevlendirmelerin yanında sınırın sıfır noktasında da önlemler alındı. Kilis\'te Çobanbey, Kocabeyli, Gülbaba bölgeleri, Öncüpınar Sınır Kapısı ile Şerifkaya, İlhami Hardal, Çercili, Hilaltepe, Hisartepe Hudut Karakolu\'nda; Hatay\'da ise Hassa, Kırıkhan, Yalangoz, Curcurum ve Cilvegözü bölgelerinde düzenleme yapıldı. İki ildeki toplam 14 noktada, 46 ambulans ekibi, 12 UMKE timi, 4 pratisyen hekim, 16 acil tıp uzmanı olmak üzere toplam 218 sağlık personeli acil sağlık hizmeti için hazır hale getirildi. Bir ambulans uçak ile 2 ambulans helikopter ise Hatay Havalimanı\'nda konuşlandırıldı.

DOKTORLAR DA VATAN NÖBETİNDE

Harekâtta görev alan doktorlardan Aydın Karakuzu, bir şehidin mektubunda yazdığı gibi iyi ile kötünün arasındaki bu savaşta, kendilerinin tıpkı Türk askeri gibi iyiliğinin yanında görev aldıklarını belirtti. Dr. Karakuzu, \"Burada görev yapmak herkese nasip olmaz. Özel bir görev yapıyoruz. Bizler için bu vatan, bayrak için kan döken Mehmetçik\'e bizler de yardımcı olmaya çalışıyoruz. Buraya geldiğimiz anda tıbbi ekipman anlamında eksiğimiz yoktu. Cepheye 10 dakika mesafede yoğun bakıma kadar her türlü cihaz merkezde var. Bizler de karınca kararınca yardımcı olmaya çalışıyoruz\" dedi. Dr. Aydın Karakuzu, \"Şehitlerimizden birisi dedi ki \'Yaptığımız iyi ile kötünün savaşı\'. Biz iyilerin yanında, iyi olan askerin yanında, milletimizin yanında olmanın gururunu yaşıyoruz. Sadece Anadolu\'da yaşayan Türklerin mücadelesi değil, KKTC\'den bile doktor meslektaşlarımız arıyor buraya gelmek istiyorlar. Topyekûn savaşta iyilerini yanındayız\" diye konuştu.

Eski yarbay olan Doç. Dr. Murat Uğur ise \"İnşallah bizlere gereksinim olmaz, iş düşmez ama iş düşerse de aileler merak etmesinler. Kendi çocuğumuz, yakınımız gibi bakıyoruz\" ifadelerini kullandı. Doç. Dr. Uğur, kendilerinin de vatan nöbetinde olduğunu belirterek, \"Bizler geçici görevle geldik. Eski bir asker olarak gelen bütün hastalarımızı, kendi kardeşimiz, arkadaşımız gibi görüyoruz. Onlara bu duygularla yaklaşıyoruz. Gelen herkes bu vatanın evladı ve bu vatan için buradalar. Bizler de elimizden gelen bütün çabayı gösteriyoruz\" dedi.

Doktorlardan Utku Göktuğ ise hiç düşünmeden harekâtta görev almayı kabul ettiklerini ve sınır hattında canla başla çalıştıklarını söyledi.


 

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