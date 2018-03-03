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(Görüntülü Haber)Zeytin Dalı Harekatı: Raco'da 2'nci gün

Zeytin Dalı Harekatı: Raco'da 2'nci gün *RACO'NUN MERKEZİNE BÜYÜK OPERASYON Terör tehdidi nedeniyle Afrin'e düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, Raco beldesinin köyleri ve kırsal mahallelerinin teröristlerden arındırılmasının ardından bugün d

03 Mart 2018 12:36

Zeytin Dalı Harekatı: Raco\'da 2\'nci gün *RACO\'NUN MERKEZİNE BÜYÜK OPERASYON Terör tehdidi nedeniyle Afrin\'e düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, Raco beldesinin köyleri ve kırsal mahallelerinin teröristlerden arındırılmasının ardından bugün de Raco\'nun merkezine operasyon düzenleniyor. Türk Silahlı Kuvvetleri\'ne (TSK) bağlı birlikler karadan operasyon yürütürken, Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) birlikleri de operasyona destek veriyor. Ayrıca Türk Jetleri de operasyona havadan destek vererek terör mevzilerini bombardıman altına alıyor. DHA Muhabiri İrfan SAPMAZ, Raco operasyonunu yerinde takip ediyor. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: ---------------- -Operasyona hazırlanan ve giden ÖSO birliklerinden görüntüler+fotoğraf Haber-Kamera: İrfan SAPMAZ / DHA

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