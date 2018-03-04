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(Görüntülü Haber)Yüksek dozda uyuşturucu öldürdü

ANTALYA’da, Nezir Bilgier (31), koluna enjekte ettiği yüksek dozda uyuşturucu nedeniyle yaşamını yitirdi

04 Mart 2018 01:04

ANTALYA’da, Nezir Bilgier (31), koluna enjekte ettiği yüksek dozda uyuşturucu nedeniyle yaşamını yitirdi. Olay, saat 19.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Varlık Mahallesi 182 Sokak’taki Kaan Apartmanı’nın 1’inci katındaki dairede meydana geldi. Ailesiyle yaşayan Nezir Bilgier, akşam saatlerinde girdiği odasından uzun süre çıkmadı. Durumdan şüphelenen yakınları odaya girince Nezir Bilgier’i kolunda enjektör ile yerde hareketsiz yatarken gördü. Haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekipleri Nezir Bilgier’in yüksek dozda uyuşturucu aldığını ve yaşamını yitirdiğini belirledi. Evde ve çevrede geniş çaplı inceleme başlatan polis ekipleri apartmanın giriş kapısına yakın bir noktada kanlı bir enjektör daha buldu. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Nezir Bilgier’in cesedi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu\'na götürüldü.

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