(Görüntülü Haber) Yılkı atlarının bisküvi sırası

Nermin UÇTU/MANİSA, (DHA) - MANİSA\'daki Spil Dağı Milli Parkı\'nda yaşayan ve yabani olmalarıyla bilinen yılkı atları, doğaseverlerin elinden bisküvi yedi. Manisalılar, sırayla bisküvi verilen atlarla öz çekim yaptı.



Spil Dağı Milli Parkı\'na, başıboş köpekleri beslemek için gelen Manisa Telsiz Radyo Amatörleri ve Arama Kurtarma Derneği (MAT) ekipleri, buradaki yabani yılkı atlarını da elleriyle besledi. Dernek üyelerinden Hamdi Öklü ve Turgay Duyar, diğer hayvanları besledikleri sırada yanlarına gelen yılkı atlarına da bisküvi verdi. Bir anda etrafı saran çok sayıda yılkı atı, sıra oluşturdu. Yabani yılkı atlarının bisküvi yeme anları, Spil Dağı Milli Parkı\'na gelen diğer ziyaretçilerin de ilgisini çekti. Daha önce yılkı atlarının yanına yaklaşamadıklarını söyleyen ziyaretçiler, atları bu kadar yakından gördükleri için şaşırdıklarını belirtti. Bisküvi yiyen yılkı atlarıyla çok sayıda ziyaretçi öz çekim yaptı. Atları besleyen MAT üyesi Hamdi Öklü, \"Çok güzel bir duygu. Biz bu hayvanları çok seviyoruz. Aldığımız bisküvileri veriyoruz, çok seviyorlar. Kimsenin yanına kolay kolay yaklaşmayan bu atlar böylelikle kendilerini sevdiriyorlar. Bisküvi için sıraya giriyorlar\" dedi.



Manisa MAT Başkanı Bahattin Özer ise Spil Dağı Milli Parkı\'ndaki hayvanları beslemek için sık aralıklarla dağa çıktıklarını ve yılkı atlarıyla yakından ilgilendiklerini söyledi. Özer, yabani atların da kendilerine sevgi gösterildiği takdirde insanların yanına yaklaştıklarını belirtip, hayvanlara zarar verilmemesini istedi.



