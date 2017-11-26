(Görüntülü Haber)YENİDEN-Genç kadın sokağa çıktı diye dayak yedi, polise sığındı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA) - ADANA\'da tek başına dışarı çıktığı için eşinden dayak yiyen 23 yaşındaki Meryem A., 2 yaşındaki kızı ile birlikte polise sığındı. Merkez Yüreğir ilçesi PTT Evleri Mahallesi\'ne oturan Meryem A. kızıyla birlikte sokağa çıkıp gezdi. Akşam eve geldiğinde eşinin dışarı çıktığını öğrenen İsa A., tartıştığı Meryem A.\'yı iddiaya göre dövdü. Meryem A., kızını da yanına alarak evden ayrıldı. Genç kadın, eşinden boşanmak istediğini söyleyince İsa A.\'nın yakınları araya girerek Meryem A.\'yı tekrar eve getirdi. Polisi arayan Meryem A., şiddet uygulayan eşi ve kendisini tehdit ettiklerini öne sürdüğü akrabalarından şikayetçi oldu. Can güvenliği olmadığını belirten Meryem A.\'nın başvurusu üzerine eve giden polis, genç kadını, kızı ile birlikte alarak sığınma evine götürdü. İsa A. ve 3 akrabası gözaltına alındı. Polisin soruşturması sürüyor.