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(Görüntülü Haber) Yaralı sürücü, kaza sonrası gittiği evinden alındı

    Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)- EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, traktörle otomobilin çarpıştığı kazada iki sürücü yaralandı

30 Nisan 2018 19:22

 

 

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)- EDİRNE\'nin Keşan ilçesinde, traktörle otomobilin çarpıştığı kazada iki sürücü yaralandı. Otomobilde sıkışan sürücü Yılmaz İbriceli (75) çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılırken, traktör sürücüsü Hüseyin Yıldırım (75) ise kazanın şokuyla yürüyerek gittiği evinden alınarak hastaneye götürüldü.

Kaza, Keşan-Mecidiye köyü karayolu üzerindeki Büyükdoğanca köyü sapağında meydana geldi. Yılmaz İbriceli yönetimindeki 22 RE 133 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Hüseyin Yıldırım idaresindeki 22 AH 679 plakalı traktörle çarpıştı. Kazada, araç sürücüleri İbriceli ve Yıldırım yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hurda yığınına dönen otomobilde sıkışan sürücü Yılmaz İbriceli, Keşan Belediyesi kaza kırım ekibi tarafından çıkartılarak, ambulansla Keşan Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Traktör sürücüsü Hüseyin Yıldırım ise yaralı halde kazanın şokuyla gititği evinden alınarak hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan araçlar ise jandarmanın incelemesinin ardından çekiciyle otoparka götürüldü. Soruşturma sürüyor.


 

 

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