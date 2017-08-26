T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber)Yangında oğlunun öldüğünü öğrenen baba sinir krizi geçirdi

Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA)- BURSA'nın merkez Osmangazi İlçesi'nde bir evde çıkan yangında 2 yaşındaki Hüseyin Köse öldü

26 Ağustos 2017 17:07

Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA)- BURSA\'nın merkez Osmangazi İlçesi\'nde bir evde çıkan yangında 2 yaşındaki Hüseyin Köse öldü. Acı haberi alınca çalıştığı fabrikadan eve gelen Gökhan Köse ise sinir krizi geçirdi. Acılı baba yakınları tarafından güçlükle sakinleştirildi Yangın, Merkez Osmangazi ilçesi Fatih Mahallesi Gazi Sokak\'ta bulunan 3 katlı binanın zemin katında oturan Ayfer ve Gökhan Köse çiftinin oturduğu evde bugün meydana geldi. Salondaki kanepede uyuyan oğlu Hüseyin ile televizyon seyreden diğer çocuğu Narin Köse\'yi evde bırakan Ayfer Köse komşusuna kısa süreliğine ziyarete gitti. Bu sırada elindeki çakmakla oynayan Narin Köse kardeşinin uyuduğu kanepenin yanmasına neden oldu. Yangını gören ilk müdahaleyi yapanlar durumu itfaiyeye bildirdi. Kısa sürede belirtilen adrese gelen itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri evde bulunan ve dumandan etkilenen Hüseyin Köse ile kardeşini ambulans ile yakında bulunan Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırdı. Hüseyin Köse, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamazken, Narin Köse\'nin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Acı haberi çalıştığı fabrikada öğrenince eve gelen Gökhan Köse ise sinir krizi geçirdi Dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu meydana gelen olayla ilgili soruşturmaya başlandı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Enver Fatih TIKIRBURSA DHA BURSAOsmangaziHüseyin KöseAcıGökhan KöseAcılıMerkez OsmangaziFatih Mahallesi Gazi SokakAyferSalondakiHüseyinNarin KöseAyfer KöseBuYangınıKısaAcil SağlıkYılmaz Eğitim

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24