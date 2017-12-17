(Görüntülü Haber)YANAN ELEKTRİK DİREĞİ PANİĞE NEDEN OLDU

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ / İSTANBUL DHA Bağcılar\'da bir elektrik direğinin kablolarında çıkan yangın paniğe neden oldu. Patlamaların yaşandığı ve kıvılcımların çıktığı yangın elektrik akımının kesilmesiyle son buldu. Olay, saat 01:30 sıralarında Bağcılar Göztepe Mahallesi 2296. Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan elektrik direğindeki kablolar bilinmeyen bir nedenden dolayı yanmaya başladı. Patlamaların yaşandığı elektrik direğinden çıkan kıvılcımlar sokağı aydınlatırken, mahalle sakinleri de kısa süreli panik yaşadı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve BEDAŞ ekipleri sevk edildi. Elektrik akımının kesilmesiyle yangın son bulurken, direk altında park halindeki araçta maddi hasar meydana geldi. Görüntü dökümü: ------------ Patlamalardan görüntü Vatandaşlardan görüntü Vatandaşlar ile röportaj Ekiplerin çalışmalarından görüntü Diğer detaylar