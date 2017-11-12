(Görüntülü Haber)Vodafone 39. İstanbul Maratonu başladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Spor İstanbul ve Vodafone tarafından bu yıl \"Çocuklar İçin Koş\" temasıyla düzenlenen Vodafone 39\'uncu İstanbul Maratonu\'nun startı verildi. Maratonun startını Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, Spor İstanbul Genel Müdürü İsmail Özbayraktar, CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ve çocuklar verdi. 1979 yılından bugüne kesintisiz olarak her yıl düzenlenen ve kıtalararası koşulan tek yarış olma özelliğine sahip İstanbul Maratonu, Tekerlekli Sandalye, 42K \"Maraton\", 15K , 10K, Halk Koşusu olmak üzere 5 ana kategoride koşuluyor. İstanbul Maratonu, 2012 yılında Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF) tarafından \"Altın Kategori\" unvanına layık görülen ve Avrupa\'nın en iyi 11, dünyanın en iyi 22 maratonundan biri olarak görülüyor. Vodafone İstanbul Maratonu\'nun startı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü\'nün 300 metre gerisinden verildi. 42 KM\'lik maratonun 11.10 sularında Sultanahmet\'te bitmesi bekleniyor. İlk olarak 08.45\'te Tekerlekli Sandalye ile yarışan engelli sporcuların startı verilirken, 09.00\'da 42K \'\'Maraton\", 09.15\'te 15K, 09.30\'da 10K, 09.45\'te ise Hall Koşusu start aldı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Bakan Bak\'ın tekerlekli sandallecilerli ziyareti -Tekerlikli sandalye startı -Maratonun startının verilmesi -Köprü üzerinde koşanlardan görüntü -Genel detaylar