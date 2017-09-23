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(Görüntülü Haber)Vatandaşlar, yaralı sürücüyü aracı kaldırarak kurtardı

Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA, (DHA) - ANKARA'da çevreyolunda 3 aracın karıştığı zincirleme kazada, takla atıp ters dönen otomobilde sıkışan sürücü, çevredeki toplanan kalabalığın da yardımıyla kurtarıldı

23 Eylül 2017 12:26

Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA, (DHA) - ANKARA\'da çevreyolunda 3 aracın karıştığı zincirleme kazada, takla atıp ters dönen otomobilde sıkışan sürücü, çevredeki toplanan kalabalığın da yardımıyla kurtarıldı. Kaza, saat 22:45 sıralarında Ankara çevreyolu Ovacık mevkisi yakınlarında meydana geldi. İstanbul yönüne giden biri kamyon iki otomobilin karıştığı zincirleme kazada 06 VY 494 plakalı otomobil takla attı. Kazada, biri ağır, 2 kişi yaralandı. Takla atıp ters dönen otomobilde sıkışan sürücüyü kurtarmak için olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza yerinde toplanan çok sayıda kişi, otomobili havaya kaldırırken, itfaiye ekipleri de sürücüyü çıkardı. 2 yaralı, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

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