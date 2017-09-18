(Görüntülü Haber)Van'da tezeklerin arasında 92 kilo eroin ele geçirildi

Orhan AŞAN/ VAN, (DHA)- VAN\'ın Özalp İlçesi\'nde, kamyonette yapılan aramada tezeklerin arasına gizlenmiş 92 kilo eroin ele geçirildi. Uyuşturucu ile ilgili 1 kişi gözaltına alındı. Van Jandarma Komutanlığı, bugün açılan okulların önlerinde zehir tacirlerine fırsat vermemek için denetimlerini sıklaştırdı. Okul bölgelerinde torbacılar tarafından öğrencilere satılmak amacıyla kırsal alandan Van kent merkezine uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı istihbaratını alan Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, özellikle riskli bölgelerde sıkı kontreller yapıyor. Özalp İlçesi\'nde dün yapılan yol kontrolleri sırasında durumundan şüphelenilen bir kamyonet, durdurularak arama yapıldı. Özel eğitimli \'Rakip\' adlı köpeğin de kullanıldığı aramalarda, aracın bagajındaki tezeklerin altına gizlenmiş 92 kilo eroin ele geçirildi. Aracın sürücüsü gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor.