T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber)Van'da tezeklerin arasında 92 kilo eroin ele geçirildi

Orhan AŞAN/ VAN, (DHA)- VAN'ın Özalp İlçesi'nde, kamyonette yapılan aramada tezeklerin arasına gizlenmiş 92 kilo eroin ele geçirildi

18 Eylül 2017 14:29

Orhan AŞAN/ VAN, (DHA)- VAN\'ın Özalp İlçesi\'nde, kamyonette yapılan aramada tezeklerin arasına gizlenmiş 92 kilo eroin ele geçirildi. Uyuşturucu ile ilgili 1 kişi gözaltına alındı. Van Jandarma Komutanlığı, bugün açılan okulların önlerinde zehir tacirlerine fırsat vermemek için denetimlerini sıklaştırdı. Okul bölgelerinde torbacılar tarafından öğrencilere satılmak amacıyla kırsal alandan Van kent merkezine uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı istihbaratını alan Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, özellikle riskli bölgelerde sıkı kontreller yapıyor. Özalp İlçesi\'nde dün yapılan yol kontrolleri sırasında durumundan şüphelenilen bir kamyonet, durdurularak arama yapıldı. Özel eğitimli \'Rakip\' adlı köpeğin de kullanıldığı aramalarda, aracın bagajındaki tezeklerin altına gizlenmiş 92 kilo eroin ele geçirildi. Aracın sürücüsü gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Orhan AŞAN VAN DHA VANUyuşturucuVan Jandarma KomutanlığıOkulVanJandarma KomutanlığıAracın

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmenlere dağıttığı kitapta başı açık ve kapalı...

Yeni partiler Ankara kulislerini hareketlendirdi; İyi Parti, Gelecek Partisi, Saadet...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

İrem Sak: Hayatıma girecek kişi nefes alsın yeter...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24