(Görüntülü Haber)Van'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı

Arif KARAKAŞ/VAN, (DHA) - VAN\'da 30 Ağustos Zafer Bayramı törenlerle kutlandı. Van Valiliği tarafından Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan Valilik önünde düzenlenen törene, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili Murat Zorluoğlu, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral Salih Karataş, Van Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, İpekyolu Belediye Başkanvekili Cemil Öztürk, Tuşba Belediye Başkanı Fevzi Özgökçe, kamu kurum amirleri, siyasi parti başkanları, gaziler, şehit ve gazi yakınları ile sivil toplum örgütü temsilcileri katıldı.Törenin yapılacağı Valilik önünde geniş güvenlik önlemleri alındı. Valilik önündeki Atatürk Anıtı\'na çelenklerin bırakılması ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Zafer Bayramı kapsamında Van Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Gençlik Merkezi folklor ekibi Van yöresine ait oyunlar sergiledi. Folklor gösterisinin ardından Van Büyükşehir Belediyesi mehter takımı da kısa bir gösteri sundu. Daha sonra 30 Ağustos Zaferi kutlama töreni, Cumhuriyet Caddesi\'ndeki geçit töreni ile devam etti. Vali ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili Murat Zorluoğlu ve Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral Salih Karataş, gazileri, askerleri, sporcuları ve emniyet teşkilatını selamladı.