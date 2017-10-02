(Görüntülü Haber) Van-Hakkari yolunda 32 viraj tarih oluyor

Yaşar KAPLAN/ BAŞKALE (Van), (DHA)- VAN-Hakkari karayolunun 80\'inci kilometresinde bulunan ve özellikle kış aylarında sürücalerin korkulu rüyası olan 2 bin 730 rakımlı Güzeldere Geçidi\'ne yapılan iki tüplü 3 bin 150 metre uzunluğundaki tünel çalışmaları sürüyor. Tünelin yapımını üstlenen firma yetkilileri, 1600 metrelik bölümün kazı ve destekleme çalışmasının tamamlandığını, 2019\'da ise tünelin ulaşıma açılacağını söyledi.



Hakkari\'yi Van\'a bağlayan ve bugüne kadar birçok ölümlü trafik kazasına neden olan ve halk arasında \'32 viraj\' olarak adlandırılan Güzeldere Geçidi için Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı proje hazırladı. Proje kapsamında 2013 yılının Haziran ayında ise çalışmalara başlandı. Her bir tüpü 3 bin 150 metre olan tünelin bitirilmesiyle birlikte, sürücülerin özellikle kış aylarında korkulu rüyası olan 22 kilometrelik zorlu yol, düz bir tünelle sadece 5 dakikaya inecek.



Ertuş ve Ölmez firmaları tarafından yapılan çalışmaların 200 personel ve 40 iş makinasıyla sürdürüldüğünü söyleyen Tünel İdari Sorumlu Fuat Ölmez, çalışmaların 2019 yılında tamamlanacağını söyledi. Ölmez, \"Şu an için tünelimiz bin 600 metrede. Kazı ve destekleme çalışmalarımız devam ediyor. Bölgenin şartları müsade ettiği ve gerek iklim koşulları, gerekse diğer koşullarda olabilecek en hızlı şekilde ilerlemeye devam ediyoruz. Dere yatakları ve gece çalışmaları yapamadığımız için de yüzde 40\'lık bir verim kaybı yaşıyoruz\" dedi.



