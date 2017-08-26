(Görüntülü Haber)Vali Yılmaz ve Vekil Petek attığını vurdu

Haber- Kamera: Mesut MADAN/BURDUR,(DHA)BURDUR Valisi Şerif Yılmaz ve Ak Parti Burdur Milletvekili Reşat Petek atış poligonunda yaptıkları trap atışlarında tam isabet sağladı. Burdur Valisi Şerif Yılmaz, Ak Parti Burdur milletvekilleri Bayram Özçelik ve Reşat Petek, Burdur-Fethiye karayolu yanında 20 dönüm arazide yapımı süren atış poligonunda inceleme yaptı. Yılmaz ve beraberindekiler Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ömer Faruk Şiran\'dan yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Atış poligonuna 15 trap makinesi geldiğini belirten Vali Yılmaz, \"Bir takım eksikliklerimiz var. Ondan sonra burada uluslararası müsabakaların yapılabileceği standartta bir atış alanına kavuşmuş olacağız. Özellikle avcılarımızın av sezonu dışında atış yapabilecekleri, atış sporunu icra edebilecekleri bir alana kavuşmuş olacak\" dedi. Vali Yılmaz ve Milletvekili Petek incelemelerin ardında atış yaptı. Yılmaz ve Petek, isabetli atışlarıyla dikkati çekti.