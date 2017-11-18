(Görüntülü Haber)Vali Yılmaz merkezi inceledi

HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)BURDUR Valisi Şerif Yılmaz, Askeriye Köyü\'nde yapımı süren Engelsiz Yaşam Merkezi\'ni inceledi. Burdur merkez Askeriye Köyü\'ne Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından Engelsiz Yaşam Merkezi yapılıyor. 6 milyon 853 bin liraya mal olacak ve nisan 2018\'de tamamlanacak merkezde 54 engelli öğrenci eğitim alabilecek. Burdur Valisi Şerif Yılmaz beraberinde Vali Yardımcısı Ali Nazım Balcıoğlu, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür vekili Hasan Güven\'le birlikte merkez inşaatında incelemede bulundu. Yılmaz, yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı. Vali Yılmaz, \"Özellikle dezavantajlı grupların sosyal hukuk devleti olmanın gereği, devletin sorumlulukları ve yapması gereken hususları en güzel bir şekilde, en iyi bir ortamda, en sağlıklı bir ortamda sunabileceği bir hizmet binasının inşaatına başladık ve inşallah bitiriyoruz. Nisan ayı içerisinde bitirerek inşallah engelli çocuklarımızı rahat bir şekilde eğitimlerini alabilecekleri yaşam merkezine, bir alana kavuşturmuş olacağız\" dedi. Yılmaz, şöyle devam etti: \"Hep söylüyorum, sosyal hukuk devleti olmanın gereği gerek anayasada gerek yasalarda yapılan son zamanlardaki değişikliklerle birlikte artık engelli bireylerimizin vatandaş oldukları ortaya çıktı. Vatandaş gibi hizmet almaya başladılar. Burada ifade ediyorum anayasamızın değişmez maddelerinden demokratik, laik, sosyal bir hukuk devleti tanımı vardır. Yıllarca iki kelimeye takıldık kaldık. Anayasanın diğer değişmeyen maddelerini unutmuştuk. Şu anda sosyal hukuk devletinin gerekleri bir bir yerine getiriliyor. Bu hizmetleri yerine getirmek bizlere nasip oluyor, bu yatırımlardan duyduğum memnuniyeti de ifade etmek istiyorum. Başta Aile ve Sosyal Politikalar Bakanımız olmak üzere tüm çalışan arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Engelli ailelerimizin de işlerini kolaylaştıracak olan benzer yatırımların devam etmesini diliyorum.\"