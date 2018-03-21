(Görüntülü Haber) Vali Karaloğlu Alanya'da 



Engin ANAK/ALANYA, (DHA) ANTALYA Valisi Münir Karaloğlu, Alanya ilçesini ziyaret ederek Alanya Kalesi ile ilgili değerlendirme toplantısına katıldı.



Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Alanya Kalesi Değerlendirme Toplantısı\'na katıldı. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel\'in de eşlik ettiği Vali Karaloğlu, ilçe protokolü tarafından Alanya Kültür Merkezi (AKM) önünde karşılandı.



Vali Karaloğlu ve Başkan Türel sonra kültür merkezindeki Alanya Kalesi Değerlendirme Toplantısı\'na katıldı. Buradaki toplantıda konuşan Vali Karaloğlu, \"Alanya kültürümüz, kimliğimiz için önemli. Alanya Kalesi, bedesteni, mağarasıyla bizim kültürümüz. Tersane bizim coğrafyamızda kurulan ilk tersanelerden biri. Alaaddin Keykubat, Alanya ve Sinop\'a tersane yaptırarak iki denizin sultanı aldı. Alanya Kalesi\'ne bugüne kadar çok şey yapıldı ama hala temizlik, alt yapı gibi sorunlar var. Alanya Kalesi\'ni koruyarak kullanacağız. Alanya Kalesi, UNESCO Geçici Miras Listesi\'ne alındı. Birkaç kez geçici listeden çıkmak için hazırlanan dosya yetersiz bulundu. Biz burada elbirliğiyle çalışırsak, Alanya Kalesi\'ni bu listeye aldırırız. Antalya\'dan şu anda geçici 16 liste var. Bunlardan biri de Alanya Kalesi. Biz kriterleri sağlamazsak kimse bizi ana listeye almaz. İnşallah Alanya Kalesi\'ni herkesin ziyaret ettiği ayrılırken de herkesin mutlu ayrıldığı bir yere dönüştürebiliriz\" dedi.



Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel de \"Alanya Kalesi ile ilgili ulaşım konusunu 6 aydır gündeme getirdik. Toplu taşıma ve taksilerin çıkışında bir sorun yok. Kale ülkedeki içinde yaşam olan üç alandan olduğu için insanların ulaşımını engellemek gibi bir amacımız yok. Bunun için alternatif arıyoruz. Büyük servis araçları kaleye kesinlikle çıkmasın. UNESCO\'nun her zaman bize gösterdiği mazeretlerden biri ulaşım sorununun çözülmesi. Biz çözüm önerilerini verdik. 10 araçlık depolama bölgelerimizi kurduk\" diye konuştu.



Konuşmanın ardından Vali Münir Karaloğlu ve beraberindekiler teleferiğe binerek Alanya Kalesi\'ne çıktı ve buradaki tarihi yerlerde incelemede bulundu.