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(Görüntülü Haber)Üst geçitten atlamak isteyen genci polis kurtardı

Kadir ÇELİK/İSLAHİYE(Gaziantep),(DHA)- GAZİANTEP'in İslahiye İlçesi'nde, üst geçitte intihar girişiminde bulunan 23 yaşındaki Erkan K

23 Eylül 2017 17:01

Kadir ÇELİK/İSLAHİYE(Gaziantep),(DHA)- GAZİANTEP\'in İslahiye İlçesi\'nde, üst geçitte intihar girişiminde bulunan 23 yaşındaki Erkan K., polisler tarafından yakalanarak indirildi. Olay, öğle saatlerinde Atatürk Bulvarı\'nda bulunan yaya üst geçidinde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Erkan K., üst geçide çıktı. Üst geçidin korkuluklarından sarkan genci görenler, durumu sağlık ve güvenlik görevlilerine bildirdi. İhbarla gelen sağlık görevlileri ve polisler, Erkan K. ile konuşup inmesi için ikna etmeye çalışırken, itfaiye ekipleri ise gencin atlama ihtimaline karşı altta branda açtı. Erkan K. ile konuşan bir polis memuru, onu bir anlık dalgınlığından yararlanıp tuttu. Bu sırada diğer polis ve itfaiye görevlileri tarafından tutulan genç, üst geçitten indirildi.

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