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(Görüntülü Haber)'Umuda iz bırak' projesi ile köy okulunu boyadılar

Emrullah KARAKAŞ/DERİK (Mardin), (DHA)- MARDİN Artuklu Üniversitesi öğrencileri, 'Umuda iz bırak' projesi kapsamında Derik İlçesi'ne bağlı Konak Köyü'ndeki okulu baştan aşağı boyadı

24 Eylül 2017 16:11

Emrullah KARAKAŞ/DERİK (Mardin), (DHA)- MARDİN Artuklu Üniversitesi öğrencileri, \'Umuda iz bırak\' projesi kapsamında Derik İlçesi\'ne bağlı Konak Köyü\'ndeki okulu baştan aşağı boyadı. Okulun iç ve dış duvarları bir yandan boyanırken, diğer yandan çocuk filmlerinin kahramanlarının resimleri duvarlara yapıldı. Üniversite öğrencileri bayram havasında gerçekleştirdikleri etkinlikte öğrencilerinle oynayarak onların da yüzlerine maskeler çizdi. Derik İlçesi\'ne bağlı 70 haneli ve 800 nüfuslu Konak Köyü\'nün ilkokulu, Artklu Üniversitesi öğrencilerinin Mardin Büyükşehir Belediyesi ile ortaklaşa yürüttükleri, \'Umuda iz bırak\' projesi kapsamında boyandı. Köye gelen 25 kişilik Felsefe, İktisat ve Hemşirelik bölümü öğrencileri, köy çocukları ile birlikte okulun hem içini hem dış duvarlarını boyadı. Bayram havasında gerçekleşen etkinlikte Üniversite öğrencileri yanlarında getirdikleri boyalarla çocukların yüzlerine de maskeler yaptı. Okulun duvarlarına ayrıca çizgi film karekterleri de duvarlara çizildi. Köy Muhtarı Burhan Sayılır, Mardin Valiliği\'ne, Derik Kaymakamlığı\'na ve üniversite öğrencilerinü, böyle bir projeyle okullarını boyadıkları için teşekkür etti. Etkinliğe katılan Artuklu Üniversitesi öğrencisi Müzeyyen Ölçeroğlu, okullu güzeleştirmek ve çocukları mutlu etmek amacıyla arkadaşları ile köyde olduklarını söyledi. Üniversite öğrencilerinin yüzlerini boya ile çizdikleri çocuklardan Nesrin Doğan da \"Bugün abilerimiz ve ablalarımız bizi çok mutlu ettiler. Bugün sanki 23 Nisan bayramı gibi okulumuzu boyadılar. Çok teşekkür ediyoruz\" dedi.

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