(Görüntülü Haber) Uluslararası Bisiklet Yarışları Gaziantep'te başladı

Mustafa KANLI/GAZİANTEP,(DHA)





Türkiye Bisiklet Federasyonu\'nun düzenlediği \'Gaziantep Uluslararası Dağ Bisiklet Kupası Yarışları\' start aldı.



Alleben Göleti\'nde 29 kilometrelik yarış organizasyonun startını Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek vererek sporculara başarılar diledi.



Organizasyona Mehmet Şimşek\'in yanı sıra Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Osman Toprak, Bisiklet Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Zeki Kutlu ve çok sayıda sporcu katıldı.



3 gün devam edecek olan yarışmalara 5 ülkeden yaklaşık 673 bisikletçi katılım gösterdi. Yarışmaların ilk gününde elit kategorisinde \'zamana karşı\' yarışan bisikletçiler ikinci günde \'noktadan noktaya\' kategorisinde ter dökecek.



Yarışmaların başlamasının ardından Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek\'e \'Gaziantep Uluslararası Dağ Bisiklet Kupası Genel Klasman\' lider forması verildi.





