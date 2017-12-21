(Görüntülü Haber)ULUPINAR'DA SU TARTIŞMASI

HABER- KAMERA Levent YENİGÜNKEMER(Antalya), (DHA)ANTALYA\'nın Kemer ilçesine bağlı Ulupınar Mahallesi\'ndeki su kaynağında yapılan düzenleme işletmeciler ve mahalleli arasında tartışmaya neden oldu. Kemer\'e bağlı Ulupınar Mahallesi\'nde su kaynağını kullanan işletmeciler ve bir grup mahalleli, D400 karayolu kenarındaki su kaynağının bölgedeki bazı işletmeler tarafından yapılan çalışmalar nedeniyle değiştirildiğini ve azaldığını belirterek, bu nedenle su sıkıntısı çektiklerini iddia etti. \'Pınar Ağzı\' denilen yerde buluşan işletmeciler ve köylüler, iki işletmeyi suçlayarak sularının azaltıldığını öne sürdü. Ulupınar Muhtarı Habib Altınkaya, Ulupınar su kaynağı bazı kişiler tarafından kepçe sokularak kazılmış. Gizli olarak borular atılarak su alınmış. Kaynağımızdaki su oranı düştü. Kepçe girdiği için de suya ne olduğunu bilmiyoruz. Belki altına gitti, belki de kayma ihtimali var. Buradan da gerekli tedbirlerin alınarak, kaçak olarak alınan suların kaldırılmasını istiyoruz. Çıkan su aşağıdaki işletmelerimiz tarafından kullanılmakta, buradan su alınması nedeniyle aşağıdaki işletmelerimizde su seviyesi düştü dedi. Ulupınar sakinlerinden Ramazan Akkelle (83), Bu su yıllardan beri buradan akar. Yaz geldi mi azalır ardından yeniden çoğalır. Fakat bunun gözünü kazdıkça, kurcaladıkça gidiyor başka yerlere. Suyun da kendine göre yolu var. Yolsuz hiçbir şey olmuyor. Burayla oynandığında suyun yolu değişiyor. Bizim evler aşağıda oraya su gelmiyor diye konuştu. Bölgede balık çiftliği bulunan ve 150 bin balığının bulunduğunu belirten Mustafa Köylüoğlu, İşletmemdeki sular toprak hizasında, su hiza yapmıştım. 20 santimetre yani yüzde 20 sularımda azalma var. Oksijen açısından, balık açısından şahsıma zarar verilmiştir. Bu işi yapanların yargılanmasını istiyorum dedi. Ulupınar\'da restoranı ve balık çiftliği bulunan Ramazan Akkelle de (78), Benim suyum ruhsatlı ve projeli. 17 tonluk balık çiftliğim var. Çiftliğimde su kesildi. Şu anda mağdurum, perişan haledeyim diye konuştu. Kaynakta çalışma yaptığı söyleyen işletmecilerden Fevzi Taş ise bölge halkının eleştirilerine yanıt verdi. Suyu kesmediklerini ve böyle bir niyetleri olmadığını kaydeden Fevzi Taş, şöyle dedi Suyu en sonunda ben kullanıyorum. Nereden keseceğim Havadan mı geçirip getireceğim. Onlar kullandıktan sonra su bana geliyor. Benim balık çiftliğinde kullandığım su budur. Oradaki olay biz 4 işletmeyiz. Bunların içme suyu yolun üzerindeki bir depodan karşılanmaktaydı. Orada bölünmüş yol çalışması var. Yolun müteahhitti \'Orada 3 ağaç kesilecek\' dedi, biz \'ağaçları kesmeyiz\' dedik. \'Depoyu kaldırın oradan, göstereceğimiz yere depoyu koyun\' dedi. Biz uyduk. Depoyu suyun olduğu yerin arkasına, suyu da depoya taşıdık. Boruları kestik, ilave boru koyduk. Benim restoranıma bir tane kullanma suyu ve içme suyu borusu gitmektedir. Daha önce de böyleydi, şimdi de böyle. Burada kişisel husumetler var. Konuyla ilgili ASAT\'ın da inceleme başlattığı belirtildi.