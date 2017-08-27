(Görüntülü Haber)TUZLA'DA KORKUTAN ÇATI YANGINI... (YENİDEN)

TUZLA\'DA KORKUTAN ÇATI YANGINI... Haber-Kamera: Uğur AYAZSIN / İstanbul, DHA Tuzla\'da bir sitede bitişik haldeki 4 binanın çatısı alev alev yandı. İtfaiye ekipleri yangını yaklaşık 1 saatte kontrol altına aldı. Yangın, Tuzla Yayla Mahallesi Şinasi Dural Caddesi\'nde bulunan Penguen Sitesi\'nde bulunan bir binanın çatısında saat 15.00 sıralarında çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle bitişikteki 3 binanın çatısına sıçradı ve alevler kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler 4 binanın yanan çatısını söndürmek için sitenin dört tarafından müdahalede bulundu. Polisler, çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri de hazır bulundu. Yangında yaralanan olmadı. Yangın, yaklaşık 1 saatlik çalışma sonunda kontrol altına alındı. Görgü tanıkları, yangına çatıda mangal yakan bir kişinin sebep olduğunu iddia ettiler.