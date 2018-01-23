(Görüntülü Haber)Turunç reçelleri burs oluyor

Haber-Kamera Bahattin ALBAYRAK NAZİLLİ (Aydın), (DHA)AYDIN\'ın Nazilli ilçesinde, cadde ve sokaklardaki ağaçlarda bulunan turunçlar, Türk Anneler Derneği Nazilli Şubesi tarafından toplanıp, reçel yapılıyor. Bu reçellerin satışından elde edilen gelir ise öğrencilere burs olarak veriliyor ve derneğin ihtiyaçları için harcanıyor. Türk Anneler Derneği Nazilli Şubesi, 10 yıl önce derneğe gelir sağlamak için arayış içerisine girdi. Bu kapsamda, ilçedeki cadde ve sokaklarda kaldırımlarda dikili olan belediyeye ait ağaçlardaki turunçlardan reçel yapıp, satma fikri ortaya çıktı. Bunun üzerine Belediye ile görüşülüp, gerekli izinler alındı. Dernek üyeleri tarafından ağaçlardan imece usulü ile özenle toplanan turunçlar, dernek binasına getirilip, burada yıkanıp, kabukları soyulup, dilimleniyor. Ardından üzerleri rendelenen kabuklar ipe dizilip, şekerle kaynatılarak kazanlarda reçele dönüştürülüyor. Hazırlanan reçeller kavanozlar doldurulup, derneğin Uğur Mumcu Parkı\'ndaki satiş yerinde 800 gramı 15 liradan satışa sunuluyor. Ayrıca hazırlanan reçeller istek olması halinde Türkiye\'nin dört bir yanına kargo ile de gönderiliyor. Reçellerin satışından elde edilen gelir ise 40 öğrenciye burs olarak dağıtılıyor ve derneğin ihtiyaçları için harcanıyor. Türk Anneler Derneği Nazilli Şubesi Başkanı Hatice Güngör, Derneğimizde kayıtlı 60 üyemiz var. Üyelerimizle ilçedeki cadde ve sokaklardaki ağaçlardan turunçları toplayıp reçel yapıyoruz. Zaman zaman Belediye işçileri turuçları toplamakta bize yardım ediyor. Bu turuçlardan elde ettiğimiz el emeği reçellerimizi satarak derneğimize katkı sağlıyoruz. Sadece reçel değil, dernek olarak çeşitli el işleri ve takılar da yapıp satıyoruz. Düzenlediğimiz kermes ve açtığımız standlarda bu ürünlerimizi de pazarlıyoruz dedi. Dernek tarafından talebin yoğun olduğu reçellerden geçen yıl 650 kavanoz satıldığı belirtildi.